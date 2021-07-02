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Репортаж телеканала «Звезда» о работе военной полиции в Сирии

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/B9mCU2X7ozU

Телеканал «Звезда» показал сюжет о работе сотрудников военной полиции в Сирии. В первой части материала «красные береты» задерживают морских нарушителей, во второй — наземных. Впервые зрителям продемонстрирован механизм действий и оснащение военных полицейских на блок-постах.
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_...=106&v=B9mCU2X7ozU&feature=emb_logo

Минобороны, Военная полиция, Сирия
  • Нет аватара cheri
    03.07.2108:09:09

    Очень хорошо, то что обеспечением порядка в Сирии занимаются специализированные войска, а не армия.

    Это ОЧЕНЬ правильно!

    У специализированных войск, в том числе военной полиции абсолютно иной инструментарий работы и контакта с населением. Они не реагируют болезненно на любой шорох, не валят людей на землю при малейшем шуме. С уважением относятся к местным традициям и понимают их. Вспомнилось как американцы в Сомали валили бедных аборигенов при малейшем напряжении и даже застреливали, если те не выполняли команды (причем не озираясь ни на пол ни на возраст). В итоге за месяц их там капитально возненавидели… что они оттуда ушли.

    В Сирии выработана очень гармоничная схема военного присутствия.

    В 10-12 раз меньшими силами мы достигаем лучших результатов, чем те что были в Афганистане.

    (кстати и в Афганистане нужно было работать по той же схеме).

    #1235410
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