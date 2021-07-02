Репортаж телеканала «Звезда» о работе военной полиции в Сирии

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Телеканал «Звезда» показал сюжет о работе сотрудников военной полиции в Сирии. В первой части материала «красные береты» задерживают морских нарушителей, во второй — наземных. Впервые зрителям продемонстрирован механизм действий и оснащение военных полицейских на блок-постах.