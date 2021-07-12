Перехватчик МиГ-31 получил ракеты малой дальности Р-74М

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Поступившая на вооружение истребителей МиГ-31БМ новая ракета ближнего воздушного боя (БВБ) известна также под экспортным названием РВВ-МД. Она прекрасно подходит не только для уничтожения скоростных маневренных самолетов, но и для поражения дронов и крылатых ракет. Боеприпас позволит увеличить универсальность и расширить возможности тяжелых скоростных перехватчиков, прикрывающих северные и отдаленные районы нашей страны. Это вооружение в разы повысит возможности истребителя по борьбе с маневренными целями, считают эксперты.

Кортик для снайпера

Новые серийные ракеты уже поступают в авиаполки, оснащенные дальними перехватчиками МиГ-31БМ. Их впервые применили летчики морской авиации на недавних учениях, прошедших на Камчатке, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

Парк таких истребителей-перехватчиков России активно модернизируется и пополняется. По словам министра обороны Шойгу, произнесенным на едином дне приемки военной продукции 1 февраля, за прошлый год в войска поступили еще десять усовершенствованных МиГ-31БМ, которые усилят противовоздушную оборону страны.

Как уже писали «Известия», эти истребители получают новые задачи. Теперь их экипажи будут регулярно отрабатывать стрельбу по баллистическим ракетам. Военное ведомство также сообщало, что летчики МиГ-31 из полка на Камчатке в прошлом году впервые перехватили крылатую ракету, выпущенную современным береговым противокорабельным комплексом.

МиГ-31БМ были созданы в основном для боя на больших дистанциях, когда цель не видна невооруженным взглядом. Но сегодня в воздухе они могут встретиться с новыми противниками, включая малозаметные беспилотники и высокоскоростные ракеты. Для этого им необходим универсальный набор вооружения.

Р-74М способны не только бороться с авиацией противника, но и могут применяться по крылатым ракетам и дронам с небольшой отражающей поверхностью, а это очень важно для МиГ-31 и увеличивает их возможности в несколько раз, рассказал «Известиям» Герой России, бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Р-74М могут работать по более скоростным целям, чего раньше не было, — пояснил эксперт. — Ближний бой — самый сложный вид боевого применения и подготовки. Его особенностью является скоротечность, высокая маневренность, большие перегрузки. Сначала в нем использовалось пулеметно-пушечное вооружение, потом пошли ракеты ближнего боя. Дальность применения первых достигала двух километров, но впоследствии она увеличивалась. На МиГ-31 для БВБ исходно использовались Р-60 с тепловой головкой, затем Р-73, и вот развитие техники привело к новой модификации.

Для маневренного боя

Новая ракета в небольших количествах поставляется в войска с 2015 года. На фотографиях из Сирии, распространенных Минобороны, видно, что новый боеприпас там опробовали на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Нарастить поставки позволило введение в строй в 2018-м серийного завода по их производству в Кургане.

Конструкцию Р-74М создали на базе переработанной ракеты Р-73. По заявлению разработчиков, у новой модели улучшена двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения. Она с большего расстояния видит небольшие горячие объекты и ее труднее обмануть ловушками и помехами. Из-за добавления газодинамических рулей резко повысилась максимальная возможная перегрузка и углы захвата. Это увеличило эффективность в высокоманевренном бою.

Максимальная дальность пуска выросла с 30 до 40 км. Но при необходимости стрелять ею можно и «в упор», с минимальной дистанции до объекта в триста метров. Головка самонаведения может захватывать цель уже после запуска и переключаться в полете с одной на другою.

Имеется вариант Р-74М, созданный для применения из внутренних отсеков истребителей пятого поколения Су-57. Новыми боеприпасами можно оснащать и штурмовики, а также боевые вертолеты. Ими уже вооружают новейшие вертолеты Ми-28НМ.

Модернизированный перехватчик

С конца прошлого года МиГ-31 начали дежурство на отдаленных арктических аэродромах. Их разместили в Анадыре на Чукотке и Рогачево на Новой Земле. Отрабатывалась и переброска на другие площадки вдоль трассы Северного морского пути. На короткое время их направили на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Высотный всепогодный МиГ-31 — самый мощный истребитель-перехватчик в мире с уникальными показателями по скорости, дальности и высоте полета.

Самолет разработали в ОКБ-155 (ныне АО РСК «МиГ») на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Первый советский боевой самолет четвертого поколения впервые поднялся в воздух в 1975 году и 6 мая 1981-го был принят на вооружение.

Большинство из находящихся в строю машин прошли модернизацию до уровня МиГ-31БМ. Первый контракт на усовершенствование 60 перехватчиков Минобороны подписало летом 2011 года. Осенью 2014-го заключили договор на партию из еще 54 воздушных кораблей. Полностью обновить весь их флот рассчитывают к 2023 году.

В ходе модернизации продлен не только срок службы самолетам и двигателям как минимум до середины 2030-х годов, но и радикально увеличены боевые возможности. По оценке разработчиков, эффективность нового варианта возросла в 2,6 раза по сравнению с базовым МиГ-31Б.

МиГ-31БМ получил полное обновление бортовой электроники и усовершенствованный радар «Заслон-М», позволяющий обнаруживать противника за 320 км, одновременно отслеживать десять воздушных целей и обстреливать шесть из них. С расстояния в 160 км истребитель может поражать их дальнобойными ракетами Р-33.

После модернизации МиГи приобрели возможность тесно взаимодействовать с другими истребителями и наземными службами. Они могут получать информацию от наземных радаров и автоматизированных систем управления, эффективно обмениваться ею с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50.