В Анапе открыли новое здание военного комиссариата

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Такие объекты в России не строили несколько последних десятилетий.

В соответствии с директивой Генштаба Вооруженных Сил России учреждение начнет работу в следующем году.

Старое здание военкомата признали аварийным, а в 2016 году анапский военкомат ликвидировали. Ежегодно порядка 3,5 тысячам призывников города-курорта приходилось ездить в Темрюк.

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— Для Анапы важно иметь собственный военкомат, — отметил мэр города Василий Швец. — Ближайшие заседания призывной комиссии будут проходить уже на нашей территории, с удобной транспортной доступностью для анапчан. Решена и проблема по постановке на воинский учет, которая возникала у многих приезжающих в наш город.

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Вместе с военным комиссаров Краснодарского края края Александром Кузнецовым глава города осмотрел построенное с нуля двухэтажное здание. Общая площадь учреждения составляет около 1500 кв. метров. В нем обустроили порядка 50 кабинетов, большой актовый зал, а также помещение для медкомиссий.

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Александр Кузнецов поблагодарил краевые и муниципальные органы власти за поддержку в открытии военкомата и выразил уверенность, что учреждение станет одним из лучших в России.

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