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Армия и Флот

В Анапе открыли новое здание военного комиссариата

 © admkrai.krasnodar.ru

Такие объекты в России не строили несколько последних десятилетий.

В соответствии с директивой Генштаба Вооруженных Сил России учреждение начнет работу в следующем году.

Старое здание военкомата признали аварийным, а в 2016 году анапский военкомат ликвидировали. Ежегодно порядка 3,5 тысячам призывников города-курорта приходилось ездить в Темрюк.

 © admkrai.krasnodar.ru

— Для Анапы важно иметь собственный военкомат, — отметил мэр города Василий Швец. — Ближайшие заседания призывной комиссии будут проходить уже на нашей территории, с удобной транспортной доступностью для анапчан. Решена и проблема по постановке на воинский учет, которая возникала у многих приезжающих в наш город.

 © admkrai.krasnodar.ru

Вместе с военным комиссаров Краснодарского края края Александром Кузнецовым глава города осмотрел построенное с нуля двухэтажное здание. Общая площадь учреждения составляет около 1500 кв. метров. В нем обустроили порядка 50 кабинетов, большой актовый зал, а также помещение для медкомиссий.

 © admkrai.krasnodar.ru

Александр Кузнецов поблагодарил краевые и муниципальные органы власти за поддержку в открытии военкомата и выразил уверенность, что учреждение станет одним из лучших в России.

 © admkrai.krasnodar.ru
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/565638/

Краснодарский край, Анапа, Минобороны, новый военкомат
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    13.07.2120:18:51

    Новость еще с декабря минувшего года, но поскольку на сайте она не размещалась, решил опубликовать её.

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