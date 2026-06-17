В новом здании будет работать детский стационар. На первом этаже организованы регистратура, зоны ожидания, гардероб, оснащены приемно-смотровые боксы. Второй этаж занимает педиатрическое отделение, где у родителей есть возможность сопровождать своих детей во время лечения. На третьем этаже расположили операционный блок.

Центр «Волей Град» начали строить еще 20 лет назад для подготовки сборной России. Потом построили новые корпуса. Сегодня здесь есть все необходимое для тренировок волейболистов, баскетболистов, борцов, боксеров и гимнастов. открытие второго корпуса позволит расширить спектр медицинских услуг, повысить их доступность, обеспечит высокий уровень лечения и усилит потенциал «Волей Града» как одной из ключевых площадок развития спортивной медицины в России.

Первый корпус медицинского центра оснащен передовым оборудованием для лечения, диагностики и реабилитации. Пациентам доступны услуги ультразвуковой и функциональной диагностики, лучевой терапии, есть аппараты КТ, МРТ, маммограф.

На базе медкомплекса «Волей Града» специалисты Национального центра спортивной медицины ФМБА России проводят углубленное обследование спортсменов с использованием современных цифровых решений.

Одно из них продемонстрировали на стадионе, где проходила тренировка детской сборной по пляжному волейболу. На спортсменах закреплены специальные датчики, которые позволяют отслеживать состояние и корректировать нагрузку во время занятий. Такой подход уже применяется в 20 видах спорта.