© s5o.ru

Автор проекта — архитектурное бюро GMP, которое занималось основной ареной «Краснодара» и прилегающим к ней парком.

Новая арена утоплена на несколько десятков метров ниже уровня земли. Черные панели, которыми покрыта крыша стадиона, сделаны из каленого стекла. Директор бюро GMP Игорь Марков рассказал, что внутренние интерьеры вдохновлены эстетикой 60-х, а ландшафтные решения — из 20-х годов прошлого века эпохи сюрреализма. Кресла — черные. Есть как мягкие, так и обычные. Вместимость — 7 тысяч человек.

На арене два медиаэкрана — на боковых трибунах. Показывают не только голы. но и замены с изображениями футболистов.Стадион возведен менее чем за два года в спортивном городке вблизи учебно-тренировочной базы детско-юношеской академии футбольного клуба «Краснодар», вдоль улицы Посадского краевого центра.

Арена была спроектирована и исполнена в необычном для России стиле: стадион утоплен на 2-3 десятка метров ниже уровня поверхности земли. Весь внешний периметр фасада и кровля над ареной покрыты черными панелями, сделанными из калёного стекла.

© cdn.tribuna.com

© s5o.ru

© cdn.tribuna.com

© cdn.tribuna.com

© cdn.tribuna.com

© cdn.tribuna.com

© sochistream.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/R4upWz3D-oQ

© sochistream.ru

© sochistream.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bqGgSehEd-g

https://sochistream.ru/novosti/sport-novosti-sochi/krasnodar-priobrel-futbolista-za-rekordnye-dlya-kluba-20-mln-evro-70386/

Пост сделан с содействием блогера artal!