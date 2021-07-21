Завод «Микрон» запустил производство новой РФИД-метки для маркировки металла и стекла

© mikron.ru

Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники — завод «Микрон» разработал и запустил в серийное производство новую RFID-метку Z1885М-34D «Скорпион», предназначенную для маркировки металлических и стеклянных поверхностей. Среди существующих миниатюрных меток подобного типа это изделие имеет максимальную дальность считывания информации.

Новые метки при небольших габаритах способны передавать информацию на расстояние до 7,5 метра, обычно для изделий подобного размера дальность не превышает двух метров.

Размеры новой метки 182×75×1 мм, она работает в диапазоне 860 — 960 МГц.

Z1885М-34D «Скорпион» уже третий по счету продукт в линейке самоклеящихся UHF RFID меток для маркировки объектов из металла, выпускаемых предприятием. Всего в портфеле компании более 200 меток различных видов и модификаций.

Благодаря миниатюрным размерам новые метки будут эффективны для автоматизации производственных и логистических процессов, складского учета, инвентаризации, контроля контрафактной продукции, управления доступом к различным объектам и единицам хранения.

Новая радиочастотная метка успешно считывается и на стеклянных поверхностях, в том числе и емкостях с жидкостями.

«Для максимальной дальности считывания при минимальных габаритах мы применили в данной метке дополнительный согласующий элемент антенны, замыкающийся на металлизированную подложку самой метки в момент нанесения на объект. Такая конструкция метки определила ее торговое наименование — «Скорпион», — отметил начальник лаборатории РФИД компании «Микрон» Алексей Маркин.