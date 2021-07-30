БМД-4М: одиннадцатый батальонный комплект!

26 июля 2021 года в 217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова полк поступил первый батальонный комплект боевых машин десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

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Об этом, в преддверии празднования 91-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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БМД-4М — это гусеничная, бронированная, плавающая машина, предназначенная для использования в воздушно-десантных войсках. Машина приспособлена к десантированию с самолётов транспортной авиации вместе с экипажем. БМД-4М на 60% унифицированна с БМП-3. Батальонный комплект БМД-4М включает в себя 31 боевую машину десанта и 8 бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

Батальонный комплект БМД-4М © Фото из открытых источников

Всего с 2016 года Воздушно-десантные войска получили 11 батальонных комплектов БМД-4М. В 2016 году первые два батальонных комплекта получил 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. Следующие два комплекта в получила 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Затем, в 2018-2020 годах по два комплекта получил 104-й и 234-й гвардейские десантно-штурмовые полки. По одному батальонному комплекту получили: 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк, 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк и 217-й гвардейский парашютно-десантный полк.

БМД-4М в войсках © Фото из открытых источников

До конца года в Воздушно-десантные войска запланирована поставка ещё двух батальонных комплектов БМД-4М.

Автор: Алексей Поветкин

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12373979@egNews