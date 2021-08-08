Новый завод в Алтайском крае изготавливает натуральные конфеты из меда и трав

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Завод по производству леденцов из меда и трав для поддержания иммунитета открыли в Чарышском районе Алтайского края. На первом этапе он ежемесячно будет производить около 5 тыс. пакетиков конфет, расфасованных по 50 г, сообщил научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Алтайского государственного университета Виталий Царев.

На технологию потратили около 2 млн рублей и три года исследований.

Леденцы, разработанные алтайскими учеными, содержат только мед, ягоды и фрукты.

Фото: Алтайский государственный университет © cdnimg.rg.ru

«В 2021 году мы построили завод по производству леденцов из меда — вышли на промышленные масштабы. И вот буквально сегодня я получил первые промышленные образцы с этого завода в Чарышском районе. Завод мы построили совместно с пчеловодами в рамках долевого участия: мы разработали и предоставили технологию, пчеловоды — помещение и оборудование. В настоящее время запущена первая линия, где мы выпускаем леденцы на сухом меду, с прополисом. Таких конфет никто еще нигде не выпускает именно в формате пищевой продукции, есть только в форме БАДов. Следующий этап — мы их будем регистрировать как функциональный продукт питания», — рассказал Царев.

Он отметил, что конфеты выпускают в пакетиках фасовкой по 50 г. В ближайшее время планируется наладить выпуск конфет, упакованных по отдельности, а также конфетных наборов.

«В составе только мед, свежие травы, прополис. Конфеты получаются не сладкими, мы регулируем вкус не лимонной кислотой, а ягодами — например, клюквой. Чарышский район выбран нами не случайно — он экологически чистый, поэтому мы приблизили производство к сырьевой базе. Там имеются разные виды медов — и горный, и предгорный, и большое количество дикоросов, клюква, дикая малина и ежевика. На технологию потрачено около 2 млн рублей и три года исследований. На строительство завода направлено более 2 млн рублей. Оборудование, а именно шкафы для вакуумной сушки, мы сделали сами», — подчеркнул собеседник.

Он уточнил, что конфеты обладают широким спектром действия, в том числе бактерицидными свойствами, помогают крепить иммунитет, поэтому уже пользуются популярностью среди нутрициологов и студий йоги. Продукт содержит витаминные комплексы, а благодаря низкой температуре сушки свои свойства сохраняет даже витамин С.

Ранее сообщалось, что алтайские ученые разработали технологический процесс сушки меда, который дешевле и экономичнее других методов сублимации этого продукта. Технология вакуумной импульсной сушки позволяет производить леденцы из меда и ягод. Вакуумная импульсная сушка для меда ранее не применялась. Эта технология в 2-2,5 раза дешевле широко применяемой для сублимирования различных продуктов лиофильной сушки при возможности сохранять до 80% полезных веществ.

https://www.ap2...eda-i-trav.html

https://rg.ru/2...go-ledency.html