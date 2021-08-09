Судостроительный завод «Северная верфь» передал Военно-Морскому флоту судно «Всеволод Бобров»

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Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) передал Военно-Морскому флоту судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров».

Председатель Комиссии государственной приёмки кораблей капитан I ранга Андрей Егоров подписал приемный акт государственных испытаний судна «Всеволод Бобров».

«В проект 23120 после эксплуатации головного заказа были внесены корректировки, которые улучшили технические характеристики „Боброва“. После приема судна в состав Военно-морского флота и церемонии подъема Андреевского флага „Всеволод Бобров“ начнет подготовку к межфлотскому переходу в порт приписки — Севастополь. Не сомневаюсь, что экипажу будет комфортно служить на этом судне благодаря высоко автоматизированной системе управления, просторным служебным и жилым помещениям, хорошему обзору с ходового поста», — рассказал на церемонии подписания приемного акта генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» — второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота Объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году. «Всеволод Бобров» предназначен для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования он может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва (01.12.1922-01.07.1979), единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном футбольной и хоккейной команд.