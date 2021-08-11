Новейшие образцы вооружения поступили на российскую военную базу в Таджикистане

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Новейшие образцы стрелкового вооружения поступили на российскую военную базу в Республике Таджикистан.

На вооружение 201-й военной базы поступили автоматы АК-12, современные армейские крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания, переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», пистолеты Ярыгина. Поступившие образцы вооружения были применены российскими военнослужащими в ходе совместного трёхстороннего учения вооружённых сил России, Таджикистана и Узбекистана, завершившегося на полигоне Харб-Майдон.

Всего в учениях трех стран было задействовано 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из Вооруженных Сил России. Было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

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