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Армия и Флот

Новейшие образцы вооружения поступили на российскую военную базу в Таджикистане

 © function.mil.ru

Новейшие образцы стрелкового вооружения поступили на российскую военную базу в Республике Таджикистан.

На вооружение 201-й военной базы поступили автоматы АК-12, современные армейские крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания, переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», пистолеты Ярыгина. Поступившие образцы вооружения были применены российскими военнослужащими в ходе совместного трёхстороннего учения вооружённых сил России, Таджикистана и Узбекистана, завершившегося на полигоне Харб-Майдон.

Всего в учениях трех стран было задействовано 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из Вооруженных Сил России. Было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12376508@egNews

Армия и Флот, 201 военная база, Таджикистан, Минобороны, вооружение
  • Нет аватара senima56
    11.08.2115:11:12

    Интересно, взамен ПМа поступили обычные ПЯ или всё-таки МПЯ?    «Это две большие разницы!"   

    #1237523
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