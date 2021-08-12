Компания «Фритрейн» разработала детекторы для контроля состояния ходовой части транспортных средств

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Компания «Фритрейн» (входит в ГК «ТОПСТО»), резидент Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский», разработала новые люфт-детекторы для контроля состояния и диагностики неисправностей ходовой части транспортных средств.

Для контроля состояния и диагностики неисправностей ходовой части транспортных средств компанией была разработана линейка люфт-детекторов. На данный момент налажено производство и поставка потребителю двух моделей детекторов: ТОПСТО АДЛ-4500П и ТОПСТО АДЛ18500П. Люфт-детектор АДЛ-4500П предназначен для применения на станциях технического осмотра, в автосервисах, гаражных хозяйствах, автопарках и позволяет диагностировать ходовую часть транспортных средств с предельной нагрузкой на ось до 4500 кг.

Технический осмотр транспортных средств — важнейшая процедура, позволяющая упростить жизнь как простому автолюбителю, так и профессионалам сферы грузовых и пассажирских перевозок. При этом главная цель техосмотра — обеспечить безопасность на дорогах. Самая ответственная часть транспортного средства — ходовая, при движении она испытывает наибольшие нагрузки. Для обеспечения безопасного и комфортного управления транспортным средством крайне важно сохранять ходовую часть и рулевые механизмы в исправном состоянии.

Генеральный директор компании Геннадий Безносов пояснил: «Для контроля состояния и диагностики неисправностей ходовой части транспортных средств компанией была разработана линейка люфт-детекторов. На данный момент налажено производство и поставка потребителю двух моделей детекторов: ТОПСТО АДЛ-4500П и ТОПСТО АДЛ18500П. Люфт-детектор АДЛ-4500П предназначен для применения на станциях технического осмотра, в автосервисах, гаражных хозяйствах, автопарках и позволяет диагностировать ходовую часть транспортных средств с предельной нагрузкой на ось до 4500 кг. Старшая модель — АДЛ18500П может выдерживать нагрузки до 18500 кг. на ось, что позволяет осматривать и проводить диагностику тяжелой грузовой и пассажирской техники, троллейбусов и автобусов».

Эксперт уточнил, что принцип работы новых люфт-детекторов — пневматический, это существенно облегчает пуско-наладку и начало работы оборудования по сравнению с гидравлическими аналогами. При изготовлении механизмов в «Фритрейн» применяют компоненты итальянской фирмы Camozzi, гиганта разработки и производства пневмосистем (российских достойных аналогов пока нет, к сожалению). Это обеспечивает высочайшую износостойкость и отказоустойчивость люфт-детектора. Металлические нагруженные детали изготавливаются из марок сталей определенного класса и изготавливаются на современном высокоточном оборудовании, что упрощает сборку и обеспечивает надёжность эксплуатации. Все люфт-детекторы при сборке окрашиваются полимерными красками порошковым способом, что обеспечивает защиту от коррозии и агрессивных условий эксплуатации. При этом, модель АДЛ-18500П окрашивается дополнительно в несколько слоёв с учётом повышенных нагрузок при работе.

В компании «Фритрейн» (входит в группу компаний «ТОПСТО») плотно сотрудничают с пользователями продукции и понимают, что главное для потребителя — надёжность. Поэтому абсолютно каждая выпущенная компанией единица продукции проходит перед отправкой испытания, опрессовку и обкатку. Этим пользователю гарантируется легкий запуск в эксплуатацию и длительное беспроблемное использование детекторов компании.

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