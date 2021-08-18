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Транспорт и логистика

Завершена укладка рельсов на первом железнодорожном мосту между Россией и Китаем

 © s11.stc.all.kpcdn.net

Укладка рельсов на мосту между Россией и Китаем через реку Амур завершена. 17 августа, строители сомкнули российскую и китайскую часть железнодорожного полотна, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Переход Нижнеленинское — Тунцзян станет первым железнодорожным мостом между странами. Из 2,2 километра общей длины на российскую сторону приходится 309 метров.

Проектная скорость движения составляет 100 километров в час, пропускная способность — 21 миллион тонн грузов в год. Россия предполагает вывозить через мост железную руду, уголь, минеральные удобрения и лес.

Мост рассчитан на поочередный пропуск составов по пути с колеей двух стандартов — китайскому с шириной 1435 миллиметров и российскому с шириной 1520 миллиметров. В феврале этого года губернатор Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн утверждал, что пробные составы смогут пойти по мосту в августе.

В прошлом году был разрешен ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста в Китай, соединяющего Благовещенск и китайский Хэйхэ. Предполагается, что передвигаться по нему после снятия коронавирусных ограничений смогут до трех миллионов человек в год.
Источник: https://lenta.ru/news/2021/08/17/bridge/

новый мост, Китай, РЖД
  • Нет аватара commandor
    18.08.2122:42:25

    мда,

    Россия предполагает вывозить через мост железную руду, уголь, минеральные удобрения и лес.

    а завозить автомобили, электронику, мебель?

    #1237932
  • Alex M Alex M
    18.08.2123:21:32

    Как далеко пойдет 1520 у них и как 1435 у нас?

    #1237936
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