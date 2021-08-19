Парк тягового подвижного состава ЗабЖД пополнили 55 новых локомотивов

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За 7 месяцев 2021 года парк тягового подвижного состава Забайкальской железной дороги пополнили 55 новых локомотивов. На магистраль пришли 40 электровозов серии 3ЭС5К «Ермак», а также 15 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Все новые локомотивы оборудованы микропроцессорной системой управления. Кроме того, на поступивших электровозах 3ЭС5К применена система поосного регулирования силы тяги, позволяющая реализовать максимальный коэффициент тяги электровоза. За счет этого локомотив способен работать на участках со сложным рельефом и более устойчив к пробуксовке.

Еще одним преимуществом обновленной машины является повышение весовой нормы грузовых поездов и, как следствие, увеличение производительности.Планируется, что до конца 2021 года на Забайкальскую железную дорогу поступит еще 34 электровоза серии 3ЭС5К «Ермак» с поосным регулированием силы тяги.

Техническое перевооружение локомотивного парка направлено на повышение надежности перевозок и рост провозной способности Забайкальской железной дороги, в том числе за счет увеличения весовых норм поездов.