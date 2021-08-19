На предприятии ОДК организована новая линия неразрушающего контроля лопаток турбины

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На рыбинском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Сатурн» запустили современную производственную линию неразрушающего контроля отливок лопаток турбины для гражданских двигателей. Новое оборудование отечественного производства рассчитано на пропускную способность не менее 300 000 лопаток в год и предусматривает минимальное вмешательство оператора в технологический процесс, снижая влияние человеческого фактора.

© www.uecrus.com

Линия флуоресцентного капиллярного контроля подобного класса впервые внедрена в ОДК. Новый участок контроля структуры материала и отсутствия литейных дефектов организован в рамках развития центра специализации «Лопатки турбины» «ОДК-Сатурн» в соответствии с программой трансформации индустриальной модели ОДК.

«Флуоресцентный капиллярный контроль является одним из ключевых специальных процессов, к выполнению которого предъявляются наиболее жесткие требования сертифицирующих органов. Внедренная производственная линия обеспечивает проведение контроля лопаток турбины в автоматическом режиме в соответствии с программой, контроль и регистрацию параметров технологического процесса, запись и хранение фактических режимов при контроле деталей. Все оборудование отечественного производства. Это снимает риски последующего сервисного обслуживания и обеспечивает оперативное решение вопросов работоспособности», — говорит главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

Новая линия является одним из главных звеньев замкнутого технологического цикла производства лопаток турбины. Она обеспечивает выполнение технологического процесса в соответствии с требованиями общей программы стандартизации и аккредитации производителей в аэрокосмической и военной промышленностях и родственных отраслях NADCAP. Все оборудование установлено в рамках инвестиционного проекта по освоению производства лопаток турбины низкого давления для двигателя LEAP-1B.