Новые причалы в Новороссийске

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7qlg3F_MqaY

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили очередной этап строительства в рамках развития береговой инфраструктуры пункта базирования надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота «Геопорт» в г. Новороссийск Краснодарского края.

Военные строители возвели два причала протяженностью в 240 и 210 метров, и один 310-метровый катерный причал.

Обустройство причального фронта «Геопорт» обеспечивает современные условия базирования крейсеров и военных катеров любого класса. Инженерные сети позволяют кораблям пополнять запасы топлива, питьевой воды, подключаться к системе водоотведения, эффективно расходовать ресурсы собственных генераторов во время стоянки.

Строительство объектов «Военной гавани» идет в рамках федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации». Военные строители планируют завершить все работы до конца 2022 года.

«Геопорт» расположен в акватории Черного моря в районе Новороссийска на площади в 17 Га, которую опоясывают созданные военными строителями гигантские молы. Пункт базирования является самой глубоководной военно-морской гаванью ВМФ России.