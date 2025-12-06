Новые фотографии модернизированного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М ВМФ РФ.

Информация о том, что государственный контракт на выполнение данных работ был заключен между Министерством обороны России и «Севмашем» 17 апреля 2013 года за номером Р/1/1/0122/ГК-13-ДГОЗ, появились на официальном сайте закупок, размещенным ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие» 27 июня 2013 года, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

В конце октября 2024 года сайт Сделано у Нас сообщил , что 24 октября тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442 заведён в наливной бассейн ОАО «ПО «Севмаш» для ремонта и модернизации.

В конце мая 2017 года сайт Сделано у Нас представил фотографии монтажа новой верхней палубы с вырезами для универсальных вертикальных пусковых установок на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», сообщив о том, что первая секция палубы уже установлена. Также в августе 2017 года сайт Сделано у Нас опубликовал фотографии крейсера «Адмирал Нахимов» во время модернизации на ПО «Севмаш».

В первой половине февраля 2018 года на сайте были опубликованы фотографии восстановления корпуса ТАРК «Адмирал Нахимов», а в начале ноября 2018 года на сайте были представлены фотографии со строящимся плавучем доком.

Во второй половине августа 2020 года сайт Сделано у Нас сообщил , что на Севмаше выведен из наливного бассейна модернизируемый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

Во второй половине сентября 2024 года на сайте Сделано у Нас были опубликованы новые фотографии ТАРК проекта 1144.2М «Орлан» «Адмирал Нахимов», проходящего финальную стадию глубокой модернизации на северодвинском предприятии «Севмаш».

В начале декабря 2024 года сайт Сделано у Нас сообщил о начале ходовых испытаний крейсера «Адмирал Нахимов» после завершения ремонта с модернизацией.

В середине сентября 2025 года сайт Сделано у Нас сообщил о завершении первого этапа заводских ходовых испытаний ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» закончившихся успехом.