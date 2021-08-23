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Спортивные объекты

В Татарстане открылся новый спортивный комплекс

 © tatarstan.ru

В Кукморе открылся новый спортивный комплекс «Барс Арена». Там будут проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу.

В новом спорткомплексе оборудован зал для занятий борьбой и боксом. Также имеется тренажерный зал. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 75 человек.

 © tatarstan.ru
Источник: https://m.realnoevremya.ru/news/222...oyavilsya-novyy-sportivnyy-kompleks

спортивные объекты, Татарстан
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