В Татарстане открылся новый спортивный комплекс

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В Кукморе открылся новый спортивный комплекс «Барс Арена». Там будут проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу.

В новом спорткомплексе оборудован зал для занятий борьбой и боксом. Также имеется тренажерный зал. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 75 человек.

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