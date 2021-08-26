В Армавире Краснодарского края открыли новую линию производства светодиодов

© rusid.pro

Новая производственная линия 26 августа запущена на армавирском предприятии «РуСИД». Она будет выпускать светодиоды типоразмера 3030 в эпоксидном корпусе (ЕМС).

Линия позволяет производить все основные операции по изготовлению светодиодов: монтаж кристаллов на рамку-носитель с последующей микросваркой, герметизацией гель-люминофорной смесью и тестированием по заданным характеристикам.

Предполагаемый объём выпуска уже в 2021 году приблизится к 80 млн штук в год, а к 2022 возрастёт до 150 млн.

Инвестиции в новую производственную линию оцениваются в 100 млн рублей.

© rusid.pro

Первая линия ООО «РуСИД» была запущена 16 октября 2020 года. Она начала выпускать светодиоды типоразмеров 2385 и 3030.

Светодиоды «РуСИД» применяются для создания широкого спектра осветительных приборов различного назначения: улично-дорожное и парковое освещение, освещение бюджетных учреждений (школы и дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, объекты культуры, санитарно-курортной сферы, спортивные сооружения), освещение промышленных объектов, объектов ЖКХ, коммерческое освещение.

С открытием новой линии зависимость от импорта этой продукции сократится, и производители светильников смогут использовать кокурентоспособные по качеству и цене отечественные комплектующие. Собственники предприятия рассчитывают не только обеспечить своей продукцией внутренний рынок, но и выйти на экспорт.

В дальнейшем ассортимент дополнится ещё одним типом оборудования — светодиодами типоразмера 5050. Они будут выпускаться как с белым свечением, так и в монохромном исполнении.

Также планируется освоение производства более энергоэффективных светодиодов (технология пайки Flip chip / монтаж методом перевёрнутого чипа), в том числе и для светодиодов CSP (CHIP-SCALE, бескорпусные светодиоды). Ведутся опытные работы по изготовлению светодиодов с УФ- и ИК- излучением.