В России 20 декабря 2025 года запустили первое в современной истории страны производство алкалиновых батареек под брендом «Наша батарейка». Можно сказать, что мы входим в новый год с новыми, действительно нашими батарейками. И они не просто производятся в России, но и по российской технологии, из российских химикатов и скоро будут доступны всем на маркетплейсах.

Мощности рассчитаны на выпуск от 200 тысяч батареек в сутки.

На столичной площадке запущено производство алкалиновых батареек полного цикла, предусматривающее использование переработанных элементов питания.

Да, в России сейчас производятся батарейки, но литиевые: они дорогие и малотиражные, рассчитаны на специальное оборудование и жёсткие условия эксплуатации, а не для решения каждодневных задач уровня детских игрушек и пультов от телевизора. Привычные слуху русские названия популярных в России брендов батареек — увы, обычный импорт.

Технологии

Не всегда импортозамещение базируется на отечественной науке, но это именно этот случай: российский учёный, доктор технических наук,Денис Юрьевич Корнилов, загоревшись идеей создания инновационных элементов питания, проделал огромный путь от мечты до открытия конвейера. Не примите за рекламу, но я в восторге от того, когда такие производства открываются в России.

Команде «Нашей батарейки» удалось разработать собственную технологию, изучая существующие массовые решения, довести её до ума в лаборатории, а затем и достать редчайшее оборудование для производства.

Это всё я описываю, так как, во-первых, предвосхищаю комментарии от адептов мифической переклейки, ну, а во-вторых, хочу отметить, что большая часть проектов в области импортозамещения являются слаболокализованными и, зачастую, слепо повторяют то, что делают за границей. Но это производство и тут отличилось в положительную сторону.

Не обошлось и без обучения сотрудников в Китае. Это было обусловлено тем, что технология создания батареек, которая была в СССР, проигрывала иностранной и была фактически утрачена. В России, можно сказать, не было специалистов по производству обычных щелочных батареек, и надо было срочно навёрстывать упущенное.

Производство

Сразу скажу, что импортные зависимости у проекта пока есть: батарейки — рынок со стабильным количеством фабрик, и станки для них делают, грубо говоря, полторы компании в мире (похоже в какой-то степени на ситуацию с чипами), так что станки, увы, импортные.

Из химических компонентов батарейки, а их много — это и катодные кольца из марганца, и сепаратор, и анодная паста из цинка, в общем, всё, что реально даёт ток — всё изготавливается «Нашей батарейкой» на собственном производстве в Москве из российских же химикатов, производимых по всей стране.

Единственная импортная часть батареек — корпус. Но и его, по плану, постепенно заместят, все технологии в России есть.

Таким образом, на московский завод приходят корпуса и химические элементы в виде порошков, и уже «Наша батарейка» из них делает, собственно, батарейки — локализация потрясающая, близка к максимальной.

На производстве также организован матёрый автоматический контроль качества: конвейер проверяет каждую батарейку по весу и напряжению. При отклонении — автоматическая отбраковка.

Кстати, предприятие сможет, при интересе российских брендов батареек, предоставлять им контрактное производство. Тогда у таких брендов российским будет не только название:)

Экология

Ещё один интересный аспект, который важен в этом случае — это экология в части переработки уже использованных батареек. Дело в том, что производителем разработана и успешно испытана технология извлечения максимума полезных химических элементов из использованных батареек, которые сдают на утилизацию.

Причём, в мире такой подход почти не используется, а значит «Наша батарейка», на 70% состоящая из вторсырья, станет самой экологичной батарейкой в мире.

Продукция

Теперь к тому, что непосредственно производят: на данный момент это АА и ААА, так как они пользуются наибольшим спросом. В продаже они ожидаются уже в январе 2026 года.

В будущем производитель собирается расширять модельный ряд, и, в том числе, будет производить плоские литиевые батарейки для материнских плат, датчиков и т. д.

Итоги

В общем, то, что в России стали делать массовые щелочные батарейки для людей — это потрясающе. Буду ждать в продаже. Ведь чем больше российских товаров будет в магазинах — тем лучше для развития страны!

https://www.mos...item/164154073/

https://nashabatareyka.ru/