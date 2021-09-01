На ССК «Звезда» заложили танкер-продуктовоз и подписали соглашение о развитии судоремонта

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ПАО «Совкомфлот», ООО «СМАРТ СПГ» и ДЦСС подписали трехстороннее соглашение о совместном сотрудничестве в области развития судоремонта на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба судоходной компании.Параллельно состоялась церемония закладки киля нового танкера-продуктовоза типоразмера MR, предназначенного для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата, способного безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в т. ч. в ледовых условиях Балтийского моря.

Всего на «Звезде» будет построено три таких танкера. Дедвейт каждого составит около 50 тыс. т, длина — более 180 м, ширина — более 32 м, осадка — 13 м. Силовые установки танкеров-продуктовозов будут работать на экологически чистом газомоторном топливе. Такое топливо позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу. Поставка судов этой серии запланирована на 2022-2023 годы.

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