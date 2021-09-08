Экспорт пищевой промышленности. Часть 3. Мясная продукция

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Экспорт мяса и мясопродуктов показывает очевидную динамику — за прошлый год отгрузки выросли на 55% в сравнении с 2019-м и составили более 500 тыс. т на $886 млн, сообщает «Агроэкспорт». В 2021 году вывоз может достичь планки в $1 млрд, прогнозирует Национальная мясная ассоциация (НМА). Колбасной продукции в 2020 году за рубеж ушло 45 тыс. т, что на 30% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении объем отгрузок вырос на 26% до $93 млн. По данным ФТС, покупателями отечественных колбас стали более 30 стран. Готовых или консервированных продуктов из мяса Россия отправила за рубеж в объеме 27,2 тыс. т.

Доля готовых изделий из мяса в общем объеме мировой торговли мясом и мясопродуктами незначительна, комментирует глава НМА Сергей Юшин. Большинство стран поставляют на экспорт именно свежее мясо — как охлажденное, так и замороженное. Но любой отруб мяса, производство которого при разделке туши требовало дополнительных усилий и вложений, уже является продукцией с добавленной стоимостью, считает он. Так, например, свежая хорошо обработанная свиная корейка или бескостный окорок — это уже, по сути, полуфабрикат для дальнейшей промышленной переработки или кулинарной обработки в домашних условиях. «Ведь качественная разделка, упаковка, заморозка требуют дополнительных затрат, целого ряда технологических операций, в том числе квалифицированного ручного труда. И именно на этих этапах в большинстве случаев появляется дополнительная маржинальность», — акцентирует внимание он.

Свежим мясом торговать проще, чем колбасой или деликатесной продукцией, утверждает эксперт. Удельные затраты на продвижение существенно ниже, особенно если мясо поставляется в качестве сырья для дальнейшей переработки, а не в розницу. Импортеры обычно смотрят на соотношение качества и цены, часто делая акцент на последнем, знает он. К тому же стоит помнить о принципе тарифной эскалации — многие страны активно защищают внутренний рынок от продукции с высокой добавленной стоимостью зарубежного производства, чтобы создать рабочие места, дать возможность заработать собственным производителям. Применяется целый набор нетарифных барьеров. «Если бы таких преград на пути готовой продукции не существовало, крупные производители мяса давно бы завалили другие страны дешевой колбасой», — уверяет Юшин.

Плюс у потребителей в разных странах есть свои особые вкусовые предпочтения в отношении готовых изделий из мяса, под которые довольно трудно подстроиться. «Некоторые крупные компании, экспортирующие готовую продукцию, могут позволить себе (а часто вынуждены) иметь штат сотрудников в других странах, чтобы контролировать цепочки продаж, постоянно изучать местный спрос и вовремя реагировать на рыночные изменения, — рассказывает глава НМА. — Но это очень затратно и трудоемко — даже если удастся „попасть“ со вкусом, упаковкой и прочим, приходится тратить огромные бюджеты на рекламу — от ТВ и интернета до уличных баннеров». Отруба, которые продают местным мясокомбинатам для дальнейшей переработки, в такой рекламе не нуждаются, хотя и здесь в случае поставок свежего мяса в розницу без продвижения бренда не обойтись. Поэтому, полагает Юшин, мясная отрасль все же будет делать акцент на экспорте свежего охлажденного и замороженного мяса. И тем не менее готовые мясные продукты отечественных производителей уже находят своих покупателей за рубежом. Начался вывоз продукции глубокой переработки индейки, в частности за счет начала производства сосисок на одном из заводов компании «Дамате» — «ПензаМолИнвест», и запуска новой линейки продукции торговой марки Salima, которая уже отгружается в страны ближайшего зарубежья, в частности в Казахстан и Узбекистан, известно президенту Agrifood Strategies Альберту Давлееву.

«Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. Компания имеет разрешения на поставки продукции в страны Евросоюза, ЕАЭС и еще в 32 страны мира, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, рынки Африки и Азии. В 2020-м компания отправила за пределы России более 5,2 тыс. т продукции из мяса индейки. И ассортимент представлен в основном продуктами с добавленной стоимостью в потребительской упаковке, сообщает гендиректор холдинга Рашид Хайров. «В 2021 году мы начали экспорт под специально разработанной торговой маркой Salima, — делится он. — За пять месяцев география внешних продаж продукции глубокой переработки расширилась до восьми стран». По словам топ-менеджера, рентабельность поставок продукции с добавленной стоимостью может достигать от 12% до 35%.

Растут поставки и мяса КРС. «Заречное» до октября отправит 675 т мраморной говядины в Китай. Покупатель получит 25 контейнеров мяса — 28 позиций отрубов туш бычков кукурузного откорма. В перспективе стороны рассматривают увеличение поставок. «В приоритете жирное мясо, именно эти позиции отрубов не особо востребованы на нашем внутреннем рынке. Поэтому наши китайские партнеры искали качественную мраморную говядину, а не особое стейковое мясо, — сообщает представитель пресс-службы „Заречного“. — Мы отправим в КНР все части туши в бескостном крупнокусковом виде».

Основу экспорта продукции «Черкизова» с добавленной стоимостью составляет широкий ассортимент колбасных изделий (колбасы сырокопченые, вареные и варено-копченые, ветчины, сосиски), отмечает руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей Терехин. По итогам 2020 года в натуральном выражении вывоз продукции ready-to-eat вырос на 27%, составив 5,2 тыс. т.

Основными покупателями колбасных изделий «Черкизова» являются страны СНГ, где традиции потребления и кулинарные предпочтения исторически близки к российским. Крупнейшие из них — Казахстан и Азербайджан. В этом году к ним добавились Таджикистан и Узбекистан, осуществляются поставки в Грузию. Своего потребителя колбасные изделия предприятий группы нашли во Вьетнаме и в Монголии. В ближайшее время первые отгрузки начнутся в Гонконг. «По итогам первого полугодия 2021 года экспорт колбасных изделий вырастет в натуральном выражении на 26% к аналогичному периоду 2020-го», — делится планами Терехин.

Расширять экспорт продукции глубокой переработки компания планирует в том числе за счет новых продуктов, более адаптированных к вкусам и потребностям местного населения. В частности, речь идет о колбасных изделиях без содержания свинины для стран, жители которых исповедуют ислам, или о готовой продукции из мяса индейки, более востребованной у сторонников ЗОЖ. «Предлагаем и продукцию для сегмента HoReCa, прежде всего куриную разделку индивидуальной заморозки (IQF) или готовые полуфабрикаты из мяса птицы», — рассказывает руководитель.

По мнению Терехина, экспорт мясной продукции с добавленной стоимостью, без сомнения, является одним из наиболее перспективных и активно развивающихся направлений поставок за рубеж, отражая смещение потребительского спроса в сторону готовых продуктов питания. Между тем далеко не всегда страны-импортеры готовы открыть свои двери для таких товаров. Они активно поддерживают местных переработчиков, предпочитая импорт сырья для производства готовой продукции на месте. Для самого же холдинга вывоз продукции с добавленной стоимостью, включая колбасные изделия, более приоритетен, чем поставки сырья. «Рынки готовой продукции менее волатильны, они характеризуются устойчивым потребительским спросом и более стабильной ценовой ситуацией, — поясняет он. — Однако работа с потребителем, где бы он ни находился, требует постоянной трейд-маркетинговой и рекламной активности, поддержания узнаваемости бренда, высокого уровня организации поставок». В отличие от сырьевого вывоза, в данной категории получение доступа на зарубежный рынок является лишь началом серьезной и продолжительной работы по завоеванию и удержанию позиций.