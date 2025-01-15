Экспорт российских дрожжей вырос почти на 20% в 2024 году

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Экспорт российских дрожжей составил $90 млн в финансовом выражении в 2024 году. К 2030 году объем поставок может вырасти более ещё чем на 40%.

Согласно оценкам экспертов ФГБУ «Агроэкспорт», с которыми ознакомилась sfera.fm, за период январь-ноябрь 2024 года Россия экспортировала дрожжей на сумму около $90 млн. В сравнении с таким же периодом прошлого года показатель вырос почти на 20% в стоимостном выражении, при этом в 2021 году экспорт дрожжей составил $104,62 млн в денежном выражении.

В топ-3 стран-импортеров входят:

1-е место — Беларусь (11%)

2-е место — Узбекистан (11%)

3-е место — Танзания (6%)

По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году объем поставок российских дрожжей может превысить $140 млн.

По данным аналитического агентства Агроан, а 2022 году в России было произведено 137,9 тыс тонн дрожжей. В январе-мае 2023 года было произведено 57 тыс тонн, что на 2,6% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

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