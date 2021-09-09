Первый агропромышленный парк «Амза» начал работу в Республике Алтай

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На площадках агропромпарка «Амза» разместится не менее 10 резидентов — предприятий по переработке мяса, агросырья и дикоросов, меда, производству напитков. Он призван стать локомотивом развития агропромышленного комплекса региона, опорным элементом в производстве экологически чистой продукции и способствовать ее продвижению как внутри страны, так и за ее пределы.

Здесь создана вся необходимая инженерная инфраструктура, построено производственное здание, административно-офисное здание, до конца года завершится строительство блока заморозки.В рамках мероприятия состоялся тестовый запуск линий по производству и розливу питьевой воды.

Предполагается, что в полную мощность линии заработают в течение месяца. В час здесь будет производиться до 2 тыс. 0,5-литровых бутылок, 1,8 тыс. — 1,5-литровых, 500 пятилитровых и 150 19-литровых емкостей. Кроме того, завершается подготовительная работа для запуска линий по переработке кедрового ореха и фасовке мёда.

В ходе экскурсии участники ознакомились с производимой продукцией и пообщались с будущими резидентами.Агропарк построен в Майминском районе в 12 км от Горно-Алтайска. Строительство агропромышленного парка ведется в четыре этапа. На первом этапе создана необходимая обеспечивающая инфраструктура — подъездная дорога, электро-, водо- и газоснабжение.

В рамках второго и третьего этапа построены производственные, административные и складские помещения, осуществлена закупка и установка оборудования. Работы по первым трем этапам завершены. Четвертый этап, реализация которого завершится в этом году, предполагает создание на территории промышленного парка производственного блока заморозки, строительные работы по которому ведутся с июля текущего года.