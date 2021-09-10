Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на орбиту аппарат Минобороны России

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9 сентября 2021 года, в 22 часа 59 минут мск с пусковой установки номер 4 площадки номер 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты-носителя.

Тип и предназначение аппарата не уточняются. В расчётное время он был успешно выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2551».

Это 14-й орбитальный космический запуск России в 2021 году. Все — успешные.