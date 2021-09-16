На Сахалине ввели шесть новых железнодорожных мостов

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В целях подготовки инфраструктуры Сахалинского региона к росту грузопотока на островной магистрали проводятся работы по модернизации искусственных сооружений для увеличения провозной способности.

На участке Корсаков — Ноглики за 8 месяцев 2021 года были сданы в эксплуатацию 6 мостов и 3 железобетонные водопропускные трубы. Все мостовые сооружения были построены на участке Корсаков — Ноглики через реки Лесная, Горная, Рогатка и др. Общая длина введенных в эксплуатацию мостов составила 202,53 м.

Кроме того, на участке Шахта — Холмск были построены 2 железобетонные водопропускные трубы общей длиной 37,63 м. Еще одна железобетонная труба общей длиной 11,16 м была сдана в эксплуатацию на участке Арсентьевка — Ноглики.

Все искусственные сооружения были возведены взамен старых металлических мостов времен начала XX века. Новые мосты предназначены для движения тяжеловесных поездов и рассчитаны на увеличенный пропуск паводковых вод.

До конца года планируется завершить строительные работы еще по 59 искусственным сооружениям островной магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

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