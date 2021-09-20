Русский робот показал высший класс

«Русские пошли другим путем, и им удалось добиться успеха» — так эксперт по российским беспилотным системам Сэмюэль Бендетт охарактеризовал в Forbes итоги завершения очередного этапа государственных испытаний российской роботизированной беспилотной платформы «Маркер». В ходе этих испытаний звено из двух «Маркеров» совершило марш-бросок в Челябинской области, который войдёт в историю отечественной робототехники. Разберём почему.

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