Введён в эксплуатацию новый путепровод над главным ходом ОЖД

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В Вышнем Волочке открылось движение по новому путепроводу над главным высокоскоростным ходом страны. Коллектив строительно-монтажного треста № 3 (СМТ-3) АО «РЖДстрой» построил двухполосный металлический мост на месте аварийного железобетонного, возведённого в 1970 году, завершив работы на 60 дней раньше проектного срока. В сопровождении строительно-монтажных работ принимали участие структурные подразделения Октябрьской дороги.

Общая длина нового путепровода — 430 м, длина пролёта над железнодорожными путями — 153 м, ширина — 15 м. По обеим сторонам моста установлены шумозащитные экраны. Для местных жителей предусмотрены четыре лестничных схода, а для маломобильных граждан — специальные дорожки.

Путепровод над железной дорогой соединяет северо-западные и северо-восточные части Вышнего Волочка между собой, с автомобильными трассами федерального значения М10 и М11 Москва — Санкт-Петербург, а также с дорогой на Ярославль. Пока велись строительно-монтажные работы, начавшиеся с демонтажа старого сооружения в январе прошлого года, местным жителям, чтобы попасть из одного района города в соседний, приходилось ехать по объездной 14-километровой автодороге.АО «РЖДстрой» возводило путепровод по заказу Дорожного фонда Тверской области на средства регионального бюджета — 731,6 млн руб. «Этот проект выполнен под ключ: мы создали проект объекта, сами проходили экспертизы, оформляли документацию и непосредственно строили», — рассказал заместитель управляющего СМТ-3 — филиала АО «РЖДстрой» по производству Виталий Прокопов.

Также работники СМТ-3 уложили асфальт на подходах к путепроводу, установили дорожные знаки, оборудовали лотками места подтопления и сделали водоотведение.Строительство путепровода потребовало участия ряда подразделений ОЖД. Сотрудники Бологовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки и Бологовской дистанции инженерных сооружений осуществляли технадзор за монтажными работами. Энергетики Тверской дистанции электроснабжения переоборудовали контактную сеть, проходящую под путепроводом. Специалисты Октябрьской дирекции управления движением предоставляли технологические «окна». «Ни один пассажирский, высокоскоростной и пригородный поезд во время строительства не был отменён», — подчеркнул на церемонии открытия начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

В сентябре, после завершения строительства моста, работники Вышневолоцкой дистанции пути установили ограждения в полосе отвода, благоустроили территорию.Во время строительных работ жители Вышнего Волочка могли попасть на автобусную остановку на другой стороне железнодорожных путей по переходу через рельсы. Он обустроен по всем технологическим нормам и правилам безопасности: резинокордовое покрытие, звуковая и визуальная сигнализация, забор-змейка перед выходом на пути. «Когда мост был закрыт, по переходу проходило около 400 человек в час, — сообщил начальник вокзала Вышний Волочёк Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Сергей Сычёв. — По этому участку в сутки „пролетают“ 16 пар „Сапсанов“ (четыре из них делают остановку на станции), также 20 пар пассажирских и шесть пар пригородных поездов. Иногда людям приходилось ждать зелёного сигнала до получаса».

Теперь, когда путепровод введён в эксплуатацию, пешеходный переход через пути уже не так востребован.Виктор Голомолзин отметил важность строительства нового путепровода для Октябрьской магистрали: «Компания традиционно уделяет большое внимание строительству путепроводов, так как это самое безопасное пересечение железной и автомобильной дорог».