В Подольске состоялось открытие новой комплексной поликлиники

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Комплексную поликлинику открыли в воскресенье, 12 сентября. Медицинское учреждение рассчитано на 260 взрослых и 240 детских посещений в смену. Общая площадь помещения составила более 13 тысяч квадратных метров, Отметим, что в новое здание переехала Подольская городская детская поликлиника № 3.

Комплексная поликлиника предназначена для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи. На сегодняшний день она полностью укомплектована медицинскими работниками и оснащена аппаратами УЗИ, ЭКГ, ЛОР-комбайном, поставлено уникальное офтальмологическое и лабораторное оборудование.

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Скоро в поликлинике оборудуют травматологический пункт. В 2022 году по поручению Губернатора Московской областитам установят компьютерный томограф.

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Напомним, что строительство поликлиники осуществлялось компанией ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» в соответствии с инвестиционным контрактом. Но в связи с банкротством инвестора администрацией Городского округа Подольск в 2016 году было заключено дополнительное соглашение, в рамках которого права и обязанности по инвестиционному контракту в части завершения строительных работ на объекте и ввода его в эксплуатацию перешли к ООО «Триумф». Подрядной организацией были проведены работы по установке ограждения территории, выполнена перепланировка для размещения травматологического пункта с заменой инженерных систем, монтаж пандуса, установлена автоматическая дверь на входной группе детской поликлиники.

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В день празднования 240-летия со дня основания Подольска — 12 сентября.

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