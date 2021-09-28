Cудоверфь «Звезда» начала строительство пятого танкера-газовоза СПГ класса ARC 7

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Cудостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали для ледокольного танкера-газовоза СПГ класса ARC 7, сообщает пресс-служба предприятия. C торжественной церемонии первой резки металла стартует строительство судна — пятого в серии из 15 газовозов, заказанных судоверфи в рамках реализации проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2».

Основным спонсором проекта и фрахтователем груза является компания «Новатэк». Контракт на строительство судна был заключен между ССК «Звезда» и компаниями группы ВЭБ.РФ в декабре 2019 года. Передача судна заказчику запланирована на конец 2023 года.

ССК «Звезда» — первая российская верфь, реализующая проект по строительству подобных судов. Ледокольные танкеры-газовозы предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в арктических условиях благодаря усиленному ледовому классу Arc7 и ледопроходимости до 2,1 метра. Это суда значительных масса-габаритных характеристик: длина — 300 м, ширина — 48,8 м, дедвейт — 81000 т. Мощность силовой установки судна составляет 45 МВт.

Отличительной особенностью танкеров-газовозов является наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III, лицензию на строительство которой судоверфь также получила впервые в стране, успешно пройдя аудит французской инжиниринговой компании Gaztransport & Technigaz (GTT), специализирующейся на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем удержания для транспортировки и хранения сжиженного газа.

Кроме того, судно будет оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, локализация производства которых также развёрнута на территории ССК «Звезда» на совместном предприятии НК «Роснефть» и компании General Electric «Завод ВРК «Сапфир».