«РН-Юганскнефтегаз» пробурил рекордную по протяженности скважину

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Компания «РН-Юганскнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») пробурила на баженовской свите Приобского месторождения скважину с рекордной длиной горизонтального участка 1482 метра.

Компания уделяет большое внимание разработке трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Рост поисково-разведочного бурения, а также максимально быстрое вовлечение ТРИЗ в разработку с учетом рентабельности — одни из ключевых целей Стратегии «Роснефть-2022».

Процесс бурения сопровождался инженерами «РН-БашНИПИнефть» (научный институт «Роснефти»), которые в режиме реального времени обновляли геологическую модель скважины для повышения точности проводки горизонтального ствола. Результаты, полученные в ходе реализации проекта, являются уникальными для Компании.

Баженовская свита — крупнейший в мире геологический пласт со значительными запасами нефти. В пределах пласта на Приобском месторождении содержится 399 млн т разведанных геологических запасов, относящихся к категории трудноизвлекаемых.