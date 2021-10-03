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Стройка началась! Россия возвращает себе переработку ванадия

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VRggndvEoiA

В Тульской области началось строительство завода по производству ванадия, который позволит России отказаться от услуг иностранных предприятий и начать перерабатывать всё ценное сырьё на своей территории. Это крайне любопытная новость в контексте ужесточающийся мировой конкуренции за ресурсы для т.н. «зелёного будущего». Для чего России нужен ванадий и новые заводы по его переработке — разберём в этом выпуске.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VRggndvEoiA

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