Стройка началась! Россия возвращает себе переработку ванадия

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В Тульской области началось строительство завода по производству ванадия, который позволит России отказаться от услуг иностранных предприятий и начать перерабатывать всё ценное сырьё на своей территории. Это крайне любопытная новость в контексте ужесточающийся мировой конкуренции за ресурсы для т.н. «зелёного будущего». Для чего России нужен ванадий и новые заводы по его переработке — разберём в этом выпуске.