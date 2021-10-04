Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с подводной лодки

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Российский флот начал этап летно-конструкторских испытаний «Циркона» с подводного носителя (в надводном положении), в роли которого выступила многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень» «Северодвинск». Первые стрельбы с борта АПЛ проведены на одном из полигонов Северного флота в Баренцевом море. Запущенная ракета с заложенной точностью поразила мишень, об этом сообщают военные со ссылкой на средства объективного контроля.

Ранее были успешно завершены ЛКИ «Циркона» с надводного носителя — головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

24 августа в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021″ был заключён контракт на поставку „Цирконов“ Минобороны России. Как сообщал генеральный директор — генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов, этот контракт будет выполнен до 2025 года. На полях форума он отмечал, что ракета „унифицирована, может использоваться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок“. По словам Леонова, „разница [заключается] только в типе пусковой установки, используемой на надводных кораблях или подводных лодках“.

„Циркон“ — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.

Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами» планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск», которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.