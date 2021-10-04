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Зеленоградск расположен на побережье Балтийского моря в 30 км от Калининграда, в том месте, где начинается Куршская коса. Небольшой курортный город пользуется популярностью у отдыхающих на протяжении двух с лишним столетий. До 1946 года он принадлежал Пруссии и назывался Кранц. Сегодня Зеленоградск с виду больше похож на немецкий город, чем на русский. Здесь сохранилась старая планировка улиц, стоят небольшие домики с красными черепичными крышами, многие из которых сейчас отреставрированы.

1. История Зеленоградска (до 1946 года Кранца) насчитывает более 7 веков, из них более двух столетий город развивается как морской курорт. Превращение прусского прибрежного селения Кранц в популярное место отдыха началось в 1816 году, когда правительственный советник выбрал это место для основания первого восточно-прусского курорта. В сравнительно короткое время, менее чем за полвека, побережье украсили многочисленные пансионаты и санатории, красивые отели и частные дома, представляющие различные архитектурные стили.

Во время Второй мировой войны город практически не пострадал, благодаря чему улицы и здания сохранили свой исторический облик. Сегодня Зеленоградск — бальнеологический курорт федерального значения, привлекающий тысячи туристов не только своими пляжами и источниками целебной минеральной воды, но и уникальным культурным наследием.

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2. Зеленоградский променад — один из самых больших и широких на территории Балтики. Его протяжённость составляет почти 2 километра. Это излюбленное место прогулок туристов и местных жителей, с которого открывается вид на море.

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3. От променада тянется 150-метровый пирс. В его дальнем конце обустроены смотровая площадка и спуски к воде. Под променадом есть городской пляж с мягким мелким песком. Считается, что зеленоградские пляжи — самые широкие в Калининградской области. От окраины города начинается национальный парк Куршская коса, включённый в список памятников природы ЮНЕСКО.

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4. Куршская коса — творение ветра и волн Балтийского моря, образовавшееся примерно 5000 лет назад. Этот песчаный полуостров имеет вытянутую форму в виде сабли и простирается от российского Зеленоградска к литовской Клайпеде. При скромной ширине от 350 м до 3,8 км Куршская коса имеет протяженность 98 км, что делает ее наибольшей песчаной пересыпью на планете.

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5. Водонапорная башня Зеленоградска. Башня высотой почти 40 метров была построена в 1905 году. Практически каждый крупный населенный пункт региона тогда имел свою «особую» водонапорную башню, которая являлась, как правило, одной из главенствующих высот города и почиталась как городской символ.

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6. Водонапорная башня отреставрирована к 2012 году. Внутри установлен лифт, в верхней части оборудована смотровая площадка. В стволе башни открыта постоянно действующая выставка частной арт-коллекции кошек под названием «Мурариум». Это самая большая в России выставка изображений кошек.

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7. В Зеленоградске проживает около 17 тысяч человек.

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8. Зеленоградск — город котов. Коты считаются неофициальным символом города. Дома Зеленоградска расписаны граффити с изображениями кошек, а на улицах можно встретить множество скульптур. На главной пешеходной улице города есть автомат с кормом для животных и водой. Более того, в городе существует должность котошефа. Его обязанность — кормить уличных кошек, которых тут не меньше полусотни.

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9. Курортный проспект — главная туристическая улица города, застроенная домами в старом немецком стиле.

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10. Бывший почтамт. Здесь были размещены сама почта, телеграф и служебная квартира почтмейстера. Здание сохранилось практически в неизменном виде.

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11. Курортным сезоном здесь считается время с середины июня по середину сентября.

© img.geliophoto.com

12. Главное отличие Зеленоградска от соседнего курорта Светлогорска в том, что ландшафт города практически плоский. Здесь нет холмов и пригорков, поэтому отдых в этом месте подходит для пожилых людей и тех, кто испытывает проблемы со здоровьем.

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13. Спасо-Преображенский собор. Бывшая Лютеранская кирха Святого Адальберта. Здание возведено в 1897 году готическом стиле, башня высотой 42 м с северной стороны, алтарь — с южной.

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14. В ходе боевых действий Второй мировой войны кирха не пострадала, в послевоенные годы использовалась в качестве спортивного зала и складского помещения. В 2007 году митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом был освящен храм Преображения Господня, ныне — Спасо-Преображенский собор.

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15. Архитектурный облик Кранца сложился во второй половине XIX — первой половине XX века. Большинство зданий относится к югендстилю (немецкое течение модерна), также есть здания с элементами других стилей, например неоготики и неоклассицизма.

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16. Площадь «Роза Ветров» и Колесо обозрения «Глаз Балтики» высотой 50 метров.

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17. Зеленоградск называют родиной Буратино — город спорит за это звание с Самарой, где родился автор сказки «Золотой ключик» Алексей Толстой. Местный артист написал труд о поисках родины Буратино и обратил внимание, что Зеленоградск похож на описанные в сказке места. С лёгкой руки артиста местные власти стали развивать бренд «родина Буратино». В регионе появилось несколько мест, связанных с произведением. Один из них — Тортилин пруд в городском парке.

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