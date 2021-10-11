В элитном районе столицы Чили создали «умный город» с помощью российских устройств

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В Сантьяго с помощью российских устройств связали в единую сеть территорию одного района.Теперь каждый житель может воспользоваться тревожной кнопкой и подключиться к интернету на «умной точке».

В одном из лучших районов Сантьяго — коммуне Лас-Кондес — оборудовали инфраструктуру «умного города». В столице Чили установили 110 «умных точек», на каждой из которых находится управляемая камера видеонаблюдения, маршрутизатор Wi-Fi, тревожная кнопка и мегафон. Управляется инфраструктура «умного города» из контрольного центра. А обеспечивают беспроводную связь каждой точки — российские устройства компании «Инфинет», которые разработаны и созданы на Урале.

Компания «Инфинет» базируется в Екатеринбурге и выпускает системы беспроводного широкополосного доступа. Российского производителя привлекала в столицу Чили компания Ticashop Chile. На начальном этапе проекта сотрудники Ticashop вместе с заказчиками провели полевые исследования. Они установили пробную точку, которая показала отличный результат.

Испытания закончились в начале 2019 года, и с этого времени в Сантьяго установили больше сотни «умных точек» с беспроводными устройствами «Инфинет». Протяженность радиоканалов составила от 3 до 5 км с гарантированной пропускной способностью 20 Мбит/с на одну точку.

Самым сложным в проекте было то, что на той же вышке, где планировалось разместить базовые станции «Инфинет», уже было установлено другое оборудование, которое занимало нужную частоту. Однако российской компании удалось решить этот вопрос, не ухудшив пропускную способность.

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