Сельский детский сад на 280 мест открылся в Воронежской области

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Детский сад для 280 малышей открылся в селе Углянец Верхнехавского района Воронежской области. Строительство ПИР — «МКДОУ «Детский сад ОВ» велось в ходе реализации национального проекта «Демография».

Современный детский сад наряду с функцией социализации ребенка выявляет и развивает способности воспитанников в раннем возрасте через дошкольное образование. Личностно-развивающая образовательная среда продумывается на этапе проектировки.

Проект задуман как город для малышей. Здесь, в самом здании есть улицы, проспекты и переулки. Помещения, холлы, коридоры, аудитории детского сада оформлены тематически. В детском городе есть зоопарк, парк, кондитерская, магазин, пост полиции, мчс, площадь и 4 вокзала: ж/д, авто, морской и аэропорт!

© образованиеврн.рф

Приходя сюда, воспитанники чувствуют себя в собственном мини-городе с обособленной инфраструктурой. Что, несомненно, помогает детям быстрее адаптироваться и при выходе за стены дошкольного учреждения.

На первом этаже, кроме ясельных групп, спроектировано помещение медицинского блока и столовая. На втором этаже, размещены младшие и средние группы, с ними по соседству спортивный и музыкальный зал, театральная студия и зал хореографии. Последний этаж предоставлен старшим и подготовительным группам. Здесь оборудованы кабинеты конструирования и моделирования, кабинет логопеда и психолога, методический кабинет, мультистудия (научный центр), сенсорная комната и городская площадь (помещение для проектной деятельности).

© образованиеврн.рф

На каждом из этажей предусмотрены подъёмники для готовой пищи и лифты для детей с ограниченными возможностями передвижения (маломобильных групп населения).

На участке детского сада площадью 0,97 га. оборудованы спортивные и игровые площадки, оснащенные снарядами и игровыми модулями для игр на воздухе. Предусмотрены крытые площадки, защищающие от ветра, дождя и снега. Территорию украсят высаженные деревья и кустарники, появятся газоны и цветники. Уже радуют зеленью молодые ели, пихты и можжевельники.

Финансирование объекта составило 267 млн руб.