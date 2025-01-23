Под Воронежем открыли завод по производству сухих строительных смесей

Под Воронежем открыли завод по производству сухих строительных смесейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В селе Кривоборье Рамонского района торжественно открыли предприятие по производству сухих строительных смесей ООО «Стройсантехмонтаж» в среду, 22 января. Запуск нового производства стал значимым шагом в развитии промышленности региона.
Уверен, что продукция нового современного высокотехнологичного производства будет востребована не только в нашем регионе, но и за его пределами. Это позволит снизить зависимость от зарубежных поставщиков и повысить экономические показатели Воронежской области.
Многие знают, в каком состоянии находилась данная территория. Сегодня мы видим, каким масштабным и современным объектом она стала. Это результат целеустремленности, упорства и профессионализма всей команды!
Строительство завода дало возможность создать новые рабочие места, укрепить налоговую базу и внедрить экологически безопасное безотходное производство. И впредь будем поддерживать подобные инициативы, способствующие улучшению качества жизни наших жителей.
Новому производству — новые кадры
В рамках открытия производства соглашение о сотрудничестве между Воронежским государственным техническим университетом (ВГТУ) и заводом подписали ректор вуза Дмитрий Проскурин и директор предприятия Юрий Дорофеев.
Документ предусматривает совместную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для производственного комплекса, а также организацию научно-технического взаимодействия и разработку инновационных решений в сфере строительных материалов.
— Мы осознаем значимость этого предприятия для развития региона. Завод является ярким примером высокотехнологичного производства, наша задача — обеспечить его профессиональными кадрами, которые смогут поддерживать и развивать достигнутый уровень, — сказал Дмитрий Проскурин. — Университет готов активно участвовать в этом процессе, включая образовательные и научные проекты, стажировку студентов и обмен опытом.
Соглашение станет основой для долгосрочного партнерства, которое позволит заводу не только укрепить позиции на рынке, но и создать дополнительные возможности для молодежи региона.
Торжественный запуск
Кульминацией торжественного мероприятия стал символический запуск завода. Под аплодисменты гостей завелись механизмы, заработали автоматизированные линии — современное оборудование завода ввели в эксплуатацию.
Затем состоялась экскурсия по территории завода, во время которой гости увидели производственный процесс и познакомились с его ключевыми особенностями.
Юрий Дорофеев ответил на все интересующие гостей вопросы и рассказал о структуре ООО «Стройсантехмонтаж» и его возможностях:
— Завод по производству сухих строительных смесей работает по безотходной технологии. Проектная мощность составляет 80 тыс. т продукции в год. Мы производим широкий ассортимент товаров и готовы развиваться под запросы рынка, — пояснил он.
Гости осмотрели автоматизированные линии фасовки и упаковки. Точность и эффективность работы обеспечивают высокотехнологичные машины и роботы.
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