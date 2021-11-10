Объект культурного наследия Дом с «летающей девочкой» отреставрирован в Воронеже

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Объект культурного наследия яркий образец монументальной сталинской архитектуры, сочетает в себе стилистику советского классицизма с элементами неоренессанса, неоклассицизма и конструктивизма.

Каноны сталинской архитектуры здесь выразились в гармоничной композиции ансамбля, состоящей из двух зданий — сложных по форме и симметрично расположенных. В декорации дома № 11 по ул. Депутатской использованы элементы коринфского и ионического ордеров.

Лепные панно относятся к редким архитектурным композициям, сохранившимся на фасадах застройки сталинского периода. Проведенный в 2021 году капитальный ремонт позволил восстановить многие разрушившиеся элементы архитектурного декора и сохранить исторический облик здания.

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© www.fkr36.ru

В доме также заменили кровлю, модернизировали системы теплоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

История ансамбля имеет три периода, в течение которых происходили изменения объекта относительно первоначального объема и архитектурного облика.

1931-1942 годы: строительство архитектурного ансамбля из двух зданий по проекту архитектора Н.Я.Неведрова в 1931 году с декором и элементами «мотивов ренессанса». Дома были построены как общежития для рабочих воронежского завода № 16, основные постройки которого находились на четной стороне ул. Ворошилова. В центре архитектурного ансамбля устроена небольшая круглая площадь с парком.

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1942-1943 годы — 1946 год: здания пострадали в ходе боев за освобождение Воронежа от немецких оккупантов. Работы по восстановлению домов производились в 1946 году: устроены новая кровля, над ризалитами полукруглых объемов надстроены башнеобразные возвышения, отсутствовавшие на зданиях, судя по архивному фото середины 1930-х годов. При этом дома сохранили первоначальную объемно-пространственную структуру. После окончания восстановительных работ характер использования зданий не изменился. В 1946 году дома были переданы возвратившемуся в Воронеж из эвакуации Механическому заводу.

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с 1946 года в архитектуре домов в целом не произошло значительных изменений и утрат.

Единственной крупной утратой является демонтаж фигуры И.В.Сталина с панно, произведенный в 1960-х годах в разгар борьбы с культом личности. Фигуру вождя срубили, а девочку оставили — так она и «парит в воздухе».

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