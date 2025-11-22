Реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах
Это удивительная история возрождения памятника советского модернизма — очень личная и одновременно уникальная в масштабах всей страны.
Для бюро Kleinewelt Architeckten этот проект, по их словам, был немного таким архитектурным иезуитством: когда ты сознательно ограничиваешь себя от каких-либо собственных высказываний, а только пытаешься расчистить здание от грубых наслоений, чтобы раскрыть изначальный авторский замысел.
