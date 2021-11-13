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11 ноября 2021 года компания «Сбер» представила свой второй суперкомпьютер — Christofari Neo. Его эффективная производительность в двойной точности составляет почти 12 петафлопс (11.95 PFLOPs). Вторая модель суперкомпьютера «Сбера» создана на базе технологий Nvidia, в его основе графические процессоры Nvidia A100 с 80 ГБ памяти, причем там их установлено более 700 штук.

Компания уточнила, что тензорные ядра A100 обеспечивают высочайшую производительность в задачах ИИ, а 80 ГБ памяти позволяют работать с большими ИИ-моделями и массивами данных.

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Первый суперкомпьютер «Сбер» Christofari был запущен в конце 2019 года также в партнерстве с компанией Nvidia на основе высокопроизводительных узлов Nvidia DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. В начале его эксплуатации производительность первого суперкомпьютера «Сбера» в проведенных тестах достигала 6,669 петафлопс (пиковая производительность 8,789 петафлопс). Описание состава Christofari: Nvidia DGX-2, Xeon Platinum 8168 24C 2.7GHz, Mellanox InfiniBand EDR, Nvidia Tesla V100, рабочих ядер: 99 600.

В настоящее время первый суперкомпьютер «Сбера» Christofari находится на 61 месте в рейтинге топ-500 самых высокопроизводительных систем мир. Также эта высокопроизводительная система является самой мощной среди суперкомпьютеров СНГ. «Сбер» уточнил, что общая мощность его вычислительной облачной платформы SberCloud теперь составляет 18,62 петафлопс на базе более 1700 GPU.

Первыми тестовый доступ к Christofari Neo уже получили команды SberDevices и Sber AI. Christofari Neo работает в тесной интеграции с платформой ML Space (платформа для совместной ML-разработки полного цикла: от трансфера данных до деплоя модели) и Christofari.

Благодаря ML Space команда SberDevices смогла настроить бесшовное переключение между двумя суперкомпьютерами и оптимизировать стоимость и скорость обучения моделей-трансформеров ruGPT-3 & family, доступных для дообучения и теста в SberCloud. «Сбер» откроет сторонним разработчикам и компаниям тестовый доступ по предварительной регистрации к обновленной платформе ML Space с Christofari Neo с 1 декабря 2021 года.