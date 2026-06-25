MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 1184
termometrix Электроника, электротехника и приборы

Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов

Сколтех запустил первое в России контрактное производство фотонных чипов

Заказчики смогут получать прототипы и малые партии чипов с уникальными свойствами.Центр прототипирования фотонных интегральных схем запустили в Сколтехе (Группа ВЭБ) в 2022 году.Сейчас он перешёл к контрактному производству конкретных изделий по заказам промышленных компаний.Главное:• Технология чипов называется «кремний на изоляторе»: по каналам течёт не электрический ток, а свет, который физически быстрее.• Фотоника позволяет заменить часть пути сигнала с электронных проводов на оптические. Это увеличивает скорость передачи данных.• Интегрировать в свои чипы квантовые и фотонные элементы — один из путей догнать страны-лидеры электронной индустрии.Наша страна — одна из немногих построила у себя полный цикл производства суверенных полупроводников.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vk.com

Комментарии 7

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Аlex М Аlex М25.06.26 12:10:13

    Я правильно понимаю что первым делом это пойдет в SFP трансиверы 10/25/40/100 G? Или речь просто о локальном интерконнекте? Ведущая сказала «это как транзистор, но на свету», но про D-триггер на базе таких фотонных транзисторов я пока не вижу информацию

    #1318349
    • Нет аватара termometrix25.06.26 12:36:23

      «Кремний на изоляторе: мост между электроникой и оптикой
      В основе нового производства лежит базовая технология «кремний на изоляторе» (КНИ). Это стандартная промышленная платформа, которая позволяет формировать оптические компоненты (волноводы, модуляторы, детекторы) непосредственно на кремниевой подложке.

      скрытый текст

      Отредактировано: termometrix~12:44 25.06.26
      #1318350
      • Аlex М Аlex М25.06.26 12:43:21

        Благодарю за информацию, поставил плюс, но про аналог D-триггера и SFP оптического трансивера полной четкой ясности нет. Я пользователь таких SFP модулей и опытный ПЛИС разработчик, поэтому мне очень не хватает деталей, которые не осознают журналисты и пресс-службы, которые как попугаи разносят в СМИ лишь имитируя понимание

        #1318353
        • Нет аватара termometrix25.06.26 15:53:14

          Я тоже не нашел информацию.К сожалению.

          #1318372
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski25.06.26 22:59:13

          В фотонике аналога D-триггера нет — там другие базовые элементы.

          #1318378
    • Нет аватара termometrix25.06.26 12:43:33

      В России исследования и экспериментальные разработки оптических и оптоэлектронных логических элементов (в том числе D-триггеров на основе интерферометров, полупроводниковых оптических усилителей и фотонных кристаллов) ведутся в ряде ведущих научных центров.

      #1318354
  • Нет аватара exVHM.ru25.06.26 18:23:32

    Даёшь fly-by-light в МС-21!!!

    #1318373