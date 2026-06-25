Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов
Сколтех запустил первое в России контрактное производство фотонных чипов
Заказчики смогут получать прототипы и малые партии чипов с уникальными свойствами.Центр прототипирования фотонных интегральных схем запустили в Сколтехе (Группа ВЭБ) в 2022 году.Сейчас он перешёл к контрактному производству конкретных изделий по заказам промышленных компаний.Главное:• Технология чипов называется «кремний на изоляторе»: по каналам течёт не электрический ток, а свет, который физически быстрее.• Фотоника позволяет заменить часть пути сигнала с электронных проводов на оптические. Это увеличивает скорость передачи данных.• Интегрировать в свои чипы квантовые и фотонные элементы — один из путей догнать страны-лидеры электронной индустрии.Наша страна — одна из немногих построила у себя полный цикл производства суверенных полупроводников.
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