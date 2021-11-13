В России начались испытания поезда «Ласточка» с автопилотом
Автоматизация поезда «Ласточка» проведена, чтобы совершенствовать процессы, которые необходимы для управления скоростными железнодорожными системами, для обеспечения грузовых перевозок.
Сейчас автоматизация на железной дороге очень большая. Однако на некоторых участках РЖД до сих пор остались технологии со времен создания железных дорог и ручные стрелки. Несмотря на это, также имеются скоростные линии, сортировочные горки, где все автоматизировано, где практически все ведется без участия человека.
Источник: https://informpskov.ru/news/371114.html
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