В России начались испытания поезда «Ласточка» с автопилотом

Автоматизация поезда «Ласточка» проведена, чтобы совершенствовать процессы, которые необходимы для управления скоростными железнодорожными системами, для обеспечения грузовых перевозок.

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Сейчас автоматизация на железной дороге очень большая. Однако на некоторых участках РЖД до сих пор остались технологии со времен создания железных дорог и ручные стрелки. Несмотря на это, также имеются скоростные линии, сортировочные горки, где все автоматизировано, где практически все ведется без участия человека.