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Армия и Флот

В армию ВВО поступила партия новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320

 © function.mil.ru

Автомобили Урал-4320 последней модификации поступили в соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

Эти машины повышенной проходимости, обладающие значительными преимуществами по сравнению с аналогичными автомобилями, будут использоваться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов. Автомобили из данной партии специально укомплектованы для эксплуатации в условиях низких температур и труднопроходимой горной местности

Урал-4320 обладает хорошей вместимостью, повышенной опорно-сцепной и геометрической проходимостью (за счет колесной формулы 6×6). Он легко преодолевает канавы шириной до 2 м, рвы, а также может подниматься в гору под углом до 60°. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 т.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12393968@egNews

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Урал-4320
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