«Калашников» выполнил ГОЗ по поставке в Минобороны РФ зенитных управляемых ракет

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Группа компаний «Калашников» успешно завершила изготовление и поставку в Министерство обороны Российской Федерации зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в рамках государственного оборонного заказа.

ЗУР 9М333 применяется в составе боевых машин 9А34М3 и 9А35М3 зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10М3».

Ракета предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У головки самонаведения ЗУР 9М333 три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.

Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5 000 м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета — от 10 до 3500 м.

Изделие производится в АО «Концерн «Калашников». Его первая публичная демонстрация прошла в 2020 году в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания и полностью подтвердила свое соответствие требованиям заказчика. В октябре 2021 года были проведены периодические летные испытания с положительным результатом.