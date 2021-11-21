Объект культурного наследия XIX века отреставрирован в Воронеже
В 1883 году в Воронеже завершилось строительство первого коммерческого банка. Архитекторы — Станислав Мысловский (1881) и Николай Троицкий (1934). Сейчас здесь расположен Дворец Бракосочетания.
Учредителями банка стали князь Владимир Трубецкой, представители купечества — Иван и Алексей Клочковы, Александр Петров, купцы Поляковы, Иван Веретенников, Василий Петров.
Главный фасад архитектор Станислав Мысловский оформил в духе эклектики, вдохновляясь итальянскими палаццо эпохи возрождения. Среди архитектурных приемов — высокие арочные окна с полуциркульным завершением и так называемый «бриллиантовый руст». Это массивные камни со скошенными углами, которые напоминают ограненные бриллианты.
В 1934-м по проекту архитектора Николая Троицкого к зданию было пристроено еще три этажа. Несмотря на то, что в те годы среди архитекторов был популярен стиль конструктивизма, Троицкий решил спроектировать надстройку, которая бы органично вплелась в существующий архитектурный ансамбль и гармонировала с ним. Это здание было создано в переломный момент, когда уходил стиль конструктивизма, а на смену пришел неоклассицизм.
Одно из первых в Воронеже, надстроенных в стиле классицизма с элементами ренессанса. Для оформления фасада Николай Троицкий использовал колонны, арочные окна с полуциркульным завершением, венчающие карнизы, которые перекликаются с карнизами первого этажа.
Центральный фасад здания обновили отремонтировали и восстановили многочисленный лепной декор, венчающий карниз и цоколь. Стены очистили от грязи и обработали антисептическим раствором, затем покрасили их и покрыли незаметной водоотталкивающей плёнкой.
В 1973-1974 годах в здании была проведена перепланировка, после чего здесь разместился Дворец бракосочетания. Первый этаж расширили — надстроили три красивые парадные лестницы, которые ведут наверх, в зал торжественной регистрации и зал поздравлений.
Один из элементов интерьера холла — зеркала в виде арок, которые были вписаны в дореволюционные ниши. Глядя в них, можно увидеть перспективу уходящих вдаль арок.
По данным краеведов, это одно из трёх так называемых Венских зданий города вместе с ЮВЖД и театром оперы и балета.
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