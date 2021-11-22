Более 300 км пути обновила ЮУЖД в 2021 году

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На Южно-Уральской железной дороге завершилась кампания по ремонту и обновлению пути. В 2021 году всеми видами ремонта обновлено 303,9 км пути. В Челябинской области было обновлено почти 146 км, в Курганской области — почти 103 км, в Оренбургской области — более 21 км, на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (республика Казахстан) — почти 34 км. Кроме того, в рамках текущего содержания пути произведена укладка 137 новых стрелочных переводов, уложены новые рельсы на 98 км пути.

Это позволит повысить скорости движения для пассажирских поездов в общей сложности на протяжении более 64 км, а для грузовых поездов — более 81 км.

Для повышения эффективности путевых работ была проведена оптимизация технологии ремонта, а также задействована высокопроизводительная техника. Для увеличения пропускной способности магистрали во время ремонтной кампании пассажирские и грузовые составы курсировали по специально разработанным графикам: они позволяли регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.