Завершено создание фундамента под реактор БРЕСТ-ОД-300

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В Томской области, на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК»; предприятие Топливной компанию Росатома «ТВЭЛ») завершена заливка фундаментной плиты инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, который станет основой опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) по проекту «Прорыв».

Фундаментная плита под реактор БРЕСТ-ОД-300 состоит из девяти отдельных блоков, её размер — 90×82 метра, толщина плиты 2,5 метра.

Фундаментная плита находится на уровне минус 6,4 метра. Сейчас строители приступили к возведению контурных стен.

Работы выполняет генподрядчик строительства реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 АО «Концерн Титан-2». Научным сопровождением процесса бетонирования реактора занимается НИИ железобетонных конструкций (г. Санкт-Петербург).

Руководитель обособленного подразделения АО «Концерн Титан-2» (генподрядчик строительства реакторной установки БРЕСТ-ОД-300) Иоанн Аверьянов сообщил, что в фундаментную плиту ядерного острова уложено почти 19 тысяч кубометров бетона, 4,3 тысячи тонн арматуры — этого объёма хватило бы для строительства двух восьмиэтажных домов. Строители работали круглосуточно.

Как отметил заместитель генерального директора АО «СХК» — директор по сооружению ОДЭК Александр Гусев, прочность плиты под реактор БРЕСТ значительно выше, чем предусмотрено для стандартных реакторов.

Бетонированию фундамента реакторной установки предшествовали научно-исследовательские работы, были тщательно изучены свойства бетона, которые обязаны обеспечить необходимое качество фундамента реактора.

В мае 2021 года, перед началом заливки первого бетона, был создан макет фундаментной плиты, где эксперты протестировали качество швов между бетонными блоками.