Корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с МКС

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Грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на Международной космической станции. Это последний модуль, который Россия вводит в состав своего сегмента станции.

Днём 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.

Модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.

Пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта 2022 года.

Узловой модуль «Причал» имеет пять портов для приёма пилотируемых и грузовых кораблей. Он представляет собой сферический герметичный отсек с размещёнными внутри и снаружи него составными частями, которые обеспечивают выполнение его задач.

Кроме того, корабль-модуль доставил на борт МКС около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й долговременной экспедиции.

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