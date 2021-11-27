Новый детский сад на 350 мест открылся в микрорайоне Одинцово-1 (Подмосковье)
4 октября. Новый детский сад открылся в микрорайоне Одинцово-1. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 350 мест. Здание имеет современную качественную отделку. Здесь предусмотрены удобные группы, просторные актовый и спортивный залы, большой пищеблок.
Территория детского сада соответствует всем стандартам благоустройства. Игровые площадки оборудованы различными элементами, обустроено футбольное поле с искусственным газоном.
Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Одинцово-1 открылось почти сразу вслед за новым корпусом школы № 3. Изначально между ними была продумана учебная кооперация: выпусrкники детского сада будут продолжать образование в соседней СОШ.
Источник: https://odin.ru/news/?id=63109
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