Новый детский сад на 350 мест открылся в микрорайоне Одинцово-1 (Подмосковье)

4 октября. Новый детский сад открылся в микрорайоне Одинцово-1. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 350 мест. Здание имеет современную качественную отделку. Здесь предусмотрены удобные группы, просторные актовый и спортивный залы, большой пищеблок.

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Территория детского сада соответствует всем стандартам благоустройства. Игровые площадки оборудованы различными элементами, обустроено футбольное поле с искусственным газоном.

Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Одинцово-1 открылось почти сразу вслед за новым корпусом школы № 3. Изначально между ними была продумана учебная кооперация: выпусrкники детского сада будут продолжать образование в соседней СОШ.