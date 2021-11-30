УАЗ открыл еще одно экспортное направление — Анголу
Ульяновский автозавод расширил географию экспорта своей продукции — после длительного перерыва компания возвращается на рынок Анголы.
Ежегодно в Анголе будут продавать несколько сотен «уазиков».
Недавно УАЗ поставил в эту западноафриканскую страну пробную партию внедорожников Патриот — ангольским потребителям они понравились, поэтому принято решение о регулярном экспорте машин начиная с 2022 года. Последний раз УАЗы отгружали в Анголу 18 лет назад, то есть в 2003-м.
«Ангола, как один из крупнейших рынков на материке, в настоящее время переживает динамичное развитие. И мы возвращаемся в страну, где фактически отсутствовали с 2003 года, с новыми продуктами, способными реализовать свой потенциал в жестких африканских условиях», — заявил руководитель департамента экспортных продаж компании Алексей Заболотнов.
На УАЗе нацелены усиливать свое присутствие в Африке, в компании разрабатывают праворульные версии автомобилей — для поставок в страны с левосторонним дорожным движением.
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30.11.2118:43:32
30.11.2120:01:19