В Красноярске на линию вышли новые троллейбусы

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На улицы Красноярска вышли новые троллейбусы «Адмирал». 20 новых машин заменили устаревший транспорт на маршрутах № 4 и № 13.

Все троллейбусы низкопольные, с широкими дверными проемами — удобно будет как мамам с колясками, так и людям с ограниченными возможностями здоровья. Водитель через видеосистему сможет контролировать посадку и высадку пассажиров, регулировать температуру в салоне при помощи климат-контроля. Модель адаптирована специально для Красноярска — в транспорте серьёзные системы отопления с учетом возможных суровых сибирских морозов и подобран цвет, который уже стал визитной карточкой городского транспорта, — белый. Пассажиры будут заряжать телефоны и другие электронные устройства через USB-порты прямо в салоне троллейбуса, а также пользоваться WI-FI. Новый транспорт имеет запас автономного хода до 1 км.

Развитие электротранспорта, замена старых автобусов на новые — часть комплексной программы по улучшению экологической обстановки Красноярска. Современная сеть городского транспорта будет включать трамваи, троллейбусы последних моделей, а в дальнейшем и метро. Новый транспорт в течение года закупают в рамках нацпроектов «Экология» и «Безопасные качественные дороги». На линиях уже работают новые троллейбусы с автономным ходом, трамваи готовятся к выходу в середине декабря. Поставщиками части конструкций для нового электротранспорта являются местные производители.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/QhIEWOphJpU

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© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru

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